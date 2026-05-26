اميركا تعلن شن ضربات على جنوب ايران

خبرني - شنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الاثنين، ضربات على جنوب إيران، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن مقاتلات أمريكية هاجمت قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز ما أسفر عن سقوط قتلى، وذلك بعد دوي أصوات انفجارات مساء.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، إن القوات الأمريكية شنت ضربات وصفها بأنها أتت "دفاعا عن النفس" في جنوب إيران الاثنين ، وفقا للجزيرة.

وأضاف أن القيادة المركزية شُنت الضربات لحماية القوات الأمريكية من تهديدات من جانب القوات الإيرانية، متابعا أن الضربات استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام.

وأكد أن القيادة المركزية تواصل الدفاع عن القوات الأمريكية بالتزامن مع ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار.

كذلك صرح مسؤول أمريكي، أن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية على مدى الساعات الـ24 الماضية.

وفي التفاصيل، ذكرت قناة فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع تأكيده أن قوات بلاده قصفت موقعا لصواريخ سام سطح-جو في بندر عباس بعد استهدافه مقاتلات أمريكية.

وقف إطلاق النار مستمر

بدورها، نقلت قناة فوكس نيوز عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الضربات الأمريكية في إيران دفاعية ولا تشير إلى انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت وكالة تسنيم قالت، مساء الاثنين، إنه سُمع ⁠⁠دويّ ثلاثة ⁠⁠انفجارات في بندر عباس، بينما ذكرت وكالة ⁠⁠فارس شبه الرسمية أن⁠ أصواتا مماثلة سُمعت بالقرب من سيريك وجاسك قرب الممر ‌‌المائي الإستراتيجي.

وكانت وكالة فارس أكدت -في وقت سابق الاثنين- أن طهران أسقطت طائرة مسيّرة في منطقة الخليج باستخدام نظام دفاع جوي جديد، دون أن تذكر الجهة التي تتبع لها المسيّرة.

يأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله.