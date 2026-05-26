في عيد ميلاد الدكتورة شهد سهم الحوامدة

خبرني - نشر سهم الحوامدة رسالة الى ابنته الدكتوره شهد بمناسبة عيد ميلادها قال فيها :

في يوم ميلادك يا ابنتي الغالية، ويا نبض القلب ومهجة الروح، أسأل الله أن يملأ أعوامك القادمة بالخير والفرح والنجاح، وأن يرزقك دوام الصحة والعافية والتوفيق في كل خطوة. كل عام وأنتِ مصدر فخر وسعادة، وكل عام وقلبكِ عامر بالأمل والمحبة.

ويتزامن عيد ميلادك مع مناسبة وطنية عزيزة، فأدعو لوطننا الغالي في يوم استقلاله أن يديم الله عليه الأمن والازدهار والتقدم، وأن يبقى شامخًا مزدهرًا بأبنائه وطموحاتهم.

كل عام وأنتِ بخير، وكل عام والوطن بألف خير ... الدكتوره شهد سهم الحوامدة