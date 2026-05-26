مدرسة برشلونة تغزو كأس العالم 2026

خبرني - سيكون مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا 2026 ثاني أكثر نسخة من كأس العالم تشهد حضورا للاعبي برشلونة في تاريخ البطولة الممتد لنحو 100 عام. وبحسب المعطيات الحالية، ومع ترجيح استدعاء المدربين رونالد كومان ومارسيلو بيلسا لكل من فرينكي دي يونغ ورونالد أراوخو ضمن قائمتي هولندا وأوروغواي، سيرتفع عدد لاعبي برشلونة المشاركين في البطولة إلى 15 لاعبا.

ولا تتفوق على هذا الرقم سوى نسخة قطر 2022، التي شهدت مشاركة 17 لاعبا من برشلونة، ليصبح النادي الكتالوني آنذاك أكثر الأندية تمثيلا في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وفي مونديال قطر، الذي اقترب فيه كل من جول كوندي وعثمان ديمبلي -الذي كان لاعبا في برشلونة آنذاك- من التتويج باللقب قبل خسارة فرنسا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، تجاوز برشلونة رقمه السابق المسجل في مونديال روسيا 2018 بـ14 لاعبا، وكذلك أرقامه في نسخ فرنسا 1998 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 التي شهدت مشاركة 13 لاعبا من النادي.

وضمت قائمة المنتخب الإسباني، التي أعلنها المدرب لويس دي لا فوينتي، 8 لاعبين من برشلونة، وهم: خوان غارسيا، وإريك غارسيا، وباو كوبارسي، وبيدري، وغافي، وداني أولمو، وفيران توريس، ولامين جمال.

وكان عدد لاعبي برشلونة في قائمة إسبانيا مرشحا للارتفاع إلى 9 لاعبين، لولا إصابة فيرمين لوبيز بكسر في مشط القدم اليمنى، ما حرمه من المشاركة في البطولة.

كما تأكد استدعاء كل من جول كوندي مع فرنسا، وجواو كانسيلو مع البرتغال، ورافينيا مع البرازيل، وماركوس راشفورد مع إنجلترا، وحمزة عبد الكريم مع مصر. في المقابل، أخفق كل من أندرياس كريستنسن مع الدنمارك وروبرت ليفاندوفسكي مع بولندا في بلوغ النهائيات عبر الملحق الأوروبي، بينما تأهل روني بردغجي مع السويد، غير أن المدرب غراهام بوتر قرر استبعاده من القائمة النهائية.

ومع انطلاق البطولة يوم الخميس 11 يونيو/حزيران، بمواجهة تجمع المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا التاريخي، سيخوض كل من خوان غارسيا، وباو كوبارسي، ولامين جمال، وحمزة عبد الكريم أول مشاركة لهم في كأس العالم.

أما اللاعبون الذين سبق لهم خوض تجربة المونديال في نسخة 2022 فهم: إريك غارسيا -دون أن يشارك في أي مباراة- وبيدري، وغافي، وداني أولمو -الذي كان لاعبا في لايبزيغ الألماني آنذاك- وفيران توريس، وجواو كانسيلو، ورونالد أراوخو -دون مشاركة- وفرينكي دي يونغ، ورافينيا.

ويُعد ماركوس راشفورد الأكثر خبرة بين لاعبي برشلونة المشاركين في النسخة المقبلة، بعدما سبق له الظهور في مونديالي 2018 و2022.

وباحتساب الأسماء الجديدة، سيرتفع عدد اللاعبين الذين مثّلوا برشلونة في كأس العالم وهم ينشطون في صفوف النادي إلى 119 لاعبا منذ انطلاق البطولة عام 1930. وانضم إلى هذه القائمة التاريخية كل من خوان غارسيا، وباو كوبارسي، وجواو كانسيلو، وداني أولمو، ولامين جمال، وماركوس راشفورد، وحمزة عبد الكريم.