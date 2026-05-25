أغرب تسوية في تاريخ كأس العالم.. أمريكا ترفض مبيت منتخب إيران والفيفا والمكسيك يتدخلان

خبرني - أعلنت المكسيك رسميا موافقتها على استضافة بعثة المنتخب الإيراني لكرة القدم خلال نهائيات كأس العالم 2026 التي تنطلق الشهر المقبل، في خطوة لوجستية لإنقاذ مشاركة إيران بعدما أبدت الولايات المتحدة عدم رغبتها في وجود الفريق وإقامته على أراضيها جراء التوترات العسكرية الأخيرة في الشرق الأوسط.

أغرب تسوية في تاريخ كأس العالم

وكشفت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عن صيغة اتفاق فريدة من نوعها؛ حيث سيخوض المنتخب الإيراني مبارياته المجدولة داخل الولايات المتحدة، لكنه سيعود للمبيت وقضاء لياليه داخل الأراضي المكسيكية.