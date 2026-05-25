لافروف يحث روبيو على إجلاء موظفي السفارة الأميركية في كييف

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف حثّ الولايات المتحدة على إجلاء دبلوماسييها من سفارتها في كييف، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان إنه "في 25 مايو (أيار)، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو".

وأضاف البيان "لفت سيرغي لافروف الانتباه إلى بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية في 25 مايو (أيار) أوصى الولايات المتحدة إلى جانب الدول الأخرى التي لها بعثات دبلوماسية في كييف، بضمان إجلاء موظفيها الدبلوماسيين ومواطنيها الآخرين من العاصمة الأوكرانية".

وأبلغ لافروف الجانب الأميركي ببدء القوات المسلحة الروسية شن ضربات منتظمة على منشآت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف.

وأكد البيان: "بناءً على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ سيرغي لافروف الجانب الأميركي رسمياً أنه رداً على الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية على الأراضي الروسية، فإن القوات المسلحة الروسية تبدأ بشن ضربات منتظمة ومتواصلة على منشآت في كييف تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن مراكز صنع القرار ذات الصلة".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الرسمي: "تبادل وزيرا الخارجية التقييمات بشأن المبادرات الدبلوماسية لتجاوز الأزمة في مضيق هرمز وفيما يتعلق بالوضع المحيط بكوبا".