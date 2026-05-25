*
الاثنين: 25 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مجمع الملك الحسين للأعمال ينفذ عرض ألعاب نارية بالدرون بيوم الاستقلال

  • 25 أيار 2026
  • 22:18
مجمع الملك الحسين للأعمال ينفذ عرض ألعاب نارية بالدرون بيوم الاستقلال

خبرني - نفّذ مجمع الملك الحسين للأعمال، مساء الاثنين، عرضًا للألعاب النارية باستخدام الدرون، احتفاءً بعيد الاستقلال.

وبدأ العرض عند الساعة العاشرة مساءً، ضمن الفعاليات المقامة بهذه المناسبة الوطنية.

ويحيي الأردنيون، الاثنين، الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، في محطة وطنية تستحضر مسيرة الدولة منذ إعلان الاستقلال في 25 أيار 1946، حين وشّح جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول وثيقة استقلال المملكة، إيذانًا ببدء مرحلة بناء الدولة الأردنية الحديثة، التي واصل الأردنيون ترسيخ مؤسساتها وتعزيز منعتها تحت الراية الهاشمية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عمّان تتزين بعرض ألعاب نارية بعيد الاستقلال الـ80
عمّان تتزين بعرض ألعاب نارية بعيد الاستقلال الـ80
  • 2026-05-25 22:04
مسرح احتفال الاستقلال يحمل رواية بصرية تستحضر الهوية الأردنية والتاريخ
مسرح احتفال الاستقلال يحمل رواية بصرية تستحضر الهوية الأردنية والتاريخ
  • 2026-05-25 21:10
الملك ينعم بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية - أسماء
الملك ينعم بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية - أسماء
  • 2026-05-25 21:04
الملك مخاطبا الأردنيين: بيننا عهد يحفظ في الصدور الله أعلم به من كل قول
الملك مخاطبا الأردنيين: بيننا عهد يحفظ في الصدور الله أعلم به من كل قول
  • 2026-05-25 20:34
الملك يرعى احتفال عيد الاستقلال الثمانين في قصر الحسينية
الملك يرعى احتفال عيد الاستقلال الثمانين في قصر الحسينية
  • 2026-05-25 20:11
الملك يصل إلى قصر الحسينية لحضور احتفال عيد الاستقلال الثمانين
الملك يصل إلى قصر الحسينية لحضور احتفال عيد الاستقلال الثمانين
  • 2026-05-25 20:06