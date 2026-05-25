عمّان تتزين بعرض ألعاب نارية بعيد الاستقلال الـ80

خبرني - شهدت العاصمة عمّان، مساء الاثنين، أجواء احتفالية لافتة، بعدما أضاءت الألعاب النارية سماء المدينة ابتهاجا بعيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية.

وتجمّع مواطنون وعائلات في محيط أبراج السادس لمتابعة العرض الاحتفالي الذي تزامن مع فعاليات وطنية تشهدها مختلف محافظات المملكة بهذه المناسبة، فيما ارتفعت الأعلام الأردنيةاحتفاءً بالاستقلال.

وعكست الأجواء الاحتفالية مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية، التي تمثل محطة مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية ومسيرتها الممتدة منذ ثمانية عقود من البناء والإنجاز.

ويحيي الأردنيون الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة هذا العام وسط فعاليات رسمية وشعبية تؤكد الاعتزاز بالمنجز الوطني والالتفاف حول القيادة الهاشمية.