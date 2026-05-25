اتحاد كرة القدم يطلق شعار جماهير النشامى

خبرني - أطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم شعار جماهير النشامى، ليكون رمزاً بصرياً يوحّد مشاعر الأردنيين ويجسّد الحضور الوطني في المشاركات والاستحقاقات القارية والعالمية.

ويأتي إطلاق الشعار الذي صمم من قبل الجماهير، انطلاقاً من الإيمان بدورهم المحوري، واعتبارهم الشريك الأول في رحلة النشامى، ليعكس روح الانتماء والفخر والعزيمة التي ترافق المنتخب الوطني في مشواره نحو تمثيل الأردن على أكبر مسرح كروي عالمي.

ويتيح الاتحاد الأردني لكرة القدم استخدام شعار جماهير النشامى مجاناً أمام الجماهير والمبادرات المجتمعية، بما يشمل إعادة الطباعة والتطبيق على مختلف المواد والمنتجات.

ويهدف الشعار إلى توحيد الهوية البصرية للجماهير الأردنية خلال المشاركات والاستحقاقات القارية والعالمية، ليعكس الانتماء الوطني ويعزز حضور النشامى داخل الملاعب وخارجها.