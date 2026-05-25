فيفا يعد الإيرانيين بالحصول على تأشيرات دخول لأميركا

خبرني - أكد وزير الرياضة الإيراني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعد بمنح المنتخب الإيراني تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم هذا الصيف، على الرغم من الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية الاثنين.

وبقيت مشاركة إيران في الحدث العالمي موضع تساؤل منذ أشهر، نظراً إلى أن البطولة تُقام بشكل مشترك في الولايات المتحدة التي قادت مع إسرائيل هجوماً على إيران في 28 فبراير.

وقال الوزير أحمد دنيامالي، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا": رئيس فيفا وعدنا بأن جميع لاعبينا سيحصلون على تأشيرات. لا يوجد أي سبب يمنع حصول لاعبينا على التأشيرات. آمل أن تُستكمل جميع الشروط حتى يتمكن المنتخب الوطني من المشاركة في البطولة بهدوء وبشكل منظم.

وبحسب الاتحاد الإيراني لكرة القدم، سيتخذ منتخب "تيم ميلي" من مدينة تيخوانا، على الحدود المكسيكية مع الولايات المتحدة، مقراً له خلال البطولة.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم الاثنين إن بلادها ستسمح لإيران باتخاذ مقر لها على أراضيها لتفادي قيود التأشيرات الأميركية.

وأكد دنيامالي أن على الدول المضيفة لكأس العالم التزاماً بتوفير التأشيرات لجميع الدول المشاركة، بما في ذلك اللاعبين وأفراد الطواقم الفنية والإدارية، وقال: في المكسيك، من المتوقع أن يحصل المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول متعددة تصدرها الولايات المتحدة.

وتنطلق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مشترك، في 11 يونيو، وأوقعت القرعة إيران في المجموعة السابعة، حيث ستخوض مباراتيها الأوليين في لوس أنجليس.

ويستهل منتخب إيران مشواره في المجموعة السابعة يوم 15 يونيو في لوس أنجليس بمواجهة نيوزيلندا، قبل أن يواجه بلجيكا في 21 منه، ويختتم دور المجموعات أمام مصر بعد 5 أيام في سياتل.