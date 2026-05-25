لاعب ريال مدريد يرد على استبعاده من كأس العالم بتشكيلة الموسم

خبرني - رد دين هويسن لاعب ريال مدريد على قرار لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا باستبعاده من القائمة التي ستشارك في كأس العالم 2026 التي تقام الشهر المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بصورة من تشكيلة الموسم التي اختارها موقع "صوفا سكور" المختص بإحصائيات كرة القدم.

وخلت قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم 2026 من أي لاعب من لاعبي ريال مدريد وذلك لأول مرة في تاريخ مشاركات "لا فوريا روخا" في المونديال، بينما ضم دي لا فوينتي 8 لاعبين من الغريم التقليدي برشلونة أبرزهم غافي العائد من إصابة قوية غيبته فترة طويلة.

ونشر هويسن صورة تشكيلة الموسم في الدوري الإسباني والتي ضمته بعدما انتقل إلى العملاق ريال مدريد الصيف الماضي قادماً من بورنموث الإنجليزي، وذلك رداً على قرار المدير الفني الذي قرر استبعاده من المشاركة في أول مونديال بتاريخه.

وكان هويسن لاعباً أساسياً في منتخب إسبانيا خلال المباريات السابقة لكن تم استبعاده من "لا فوريا روخا" في اللحظة الحاسمة.

وخاض هويسن (21 عاماً) 45 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات الموسم الماضي، كما ارتدى قميص إسبانيا في 7 مناسبات.

فيفا يعد الإيرانيين بالحصول على تأشيرات دخول لأميركا
