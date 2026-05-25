مسرح احتفال الاستقلال يحمل رواية بصرية تستحضر الهوية الأردنية والتاريخ

خبرني - حمل الاحتفال الوطني بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية طابعا استثنائيا، عكس في تصميم المسرح وفقراته رواية بصرية وفنية استلهمت الهوية الأردنية بمختلف تفاصيلها الثقافية والتاريخية والإنسانية، خلال الاحتفال الذي أقيم بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني.

وحمل احتفال الاستقلال هذا العام طابعا مختلفا، لما تمثله الذكرى الثمانون للاستقلال من رمزية وطنية خاصة، فيما جاء الحفل بجهود مواهب أردنية أبدعت في مجالات الموسيقى والغناء والتصميم والفنون الأدائية بمختلف أشكالها.

وجسد تصميم المسرح قصة مكانية تمزج بين الذكريات والمناظر الطبيعية والهوية الوطنية، مترجمة إلى لغة معمارية لا تقتصر على مكان الاحتفال، بل تمتد لتروي التاريخ الأردني والطريقة التي يختار الأردنيون حمله بها نحو المستقبل.

واستوحي تصميم المسرح من الخيمة البدوية التقليدية، باعتبارها مكانا يجمع الجميع ويرمز إلى الكرم والضيافة والروح الجماعية وتبادل القصص والحكايات، فيما حضرت عناصر التطريز التقليدي المرقوم ضمن صياغة معمارية معاصرة تعكس ارتباط الأردنيين بموروثهم الثقافي.

كما استلهم التصميم ملامح المحافظات الأردنية وتضاريسها الطبيعية والحضرية، من خلال السلالم الضيقة والممرات المتدرجة والارتفاعات المتفاوتة التي تميز مدنا مثل عمّان والسلط، حيث وزع أعضاء الأوركسترا وجوقة الكورال على سلسلة من الشرفات والدرجات متعددة المستويات، بما يحاكي الطابع العمراني للمكان الأردني.

وحملت منصات الأوركسترا دلالات مستمدة من المدرجات الرومانية التاريخية المنتشرة في الأردن، إذ صممت بتشكيلات نصف دائرية متدرجة تعكس رمزية هذا الإرث الحضاري والثقافي، وتحاكي مقاعد المدرجات الرومانية القديمة التي تشكل جزءا أساسيا من الموروث الثقافي الأردني.

وأحيط المسرح بثمانية أعمدة ترمز إلى مرور ثمانية عقود على استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، ونقشت عليها كلمات تمثل قيما يعتز بها المجتمع الأردني، وهي: "أردن الكرامة"، و"أردن الوئام"، و"أردن التاريخ"، و"أردن النخوة"، و"أردن العز"، و"أردن السند"، و"أردن الكرم"، و"أردن العزيمة".

وشكلت هذه الأعمدة عناصر هيكلية ورمزية في الوقت ذاته، بوصفها ركائز تدعم مجازيا وفعليا السرد المسرحي لاحتفال عيد الاستقلال الثمانين.

وتضمنت فقرات الاحتفال أغنية جديدة بعنوان "يا بلادي"، قدمت مفهوما عصريا للأغنية الوطنية، وحملت رسائل تعبر عن محبة الوطن والانتماء إليه.

كما شكلت فقرة "المدلي" فرصة للاحتفاء بالموروث الشعبي وأغاني الفلكلور التي يحفظها الأردنيون، عبر إعادة تقديمها بأسلوب عصري وجاذب يستهدف الجيل الجديد.

وتضمن الاحتفال كلمة مباشرة لجلالة الملك عبدالله الثاني، حملت رسائل تطمينية أكدت منعة الأردن وصموده واستقراره وقدرته على مواجهة الظروف الإقليمية الراهنة.

وفي ختام الاحتفال، شمل التكريم الملكي مجموعة متنوعة من الطاقات والكفاءات الأردنية التي تميزت في مجالات العمل العام والابتكار والريادة والعمل الإغاثي والصحافة والفنون والموسيقى والرياضة، إضافة إلى مبادرات وطنية اجتماعية وخيرية ذات أثر في المجتمع.

وعكس الاحتفال، في مجمله، صورة عن الأردن الحديث المستند إلى إرثه التاريخي وهويته الوطنية، والمنفتح في الوقت ذاته على الإبداع والتجديد وصناعة المستقبل.