الملك ينعم بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية - أسماء

خبرني - أنعم جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، بأوسمة ملكية على شخصيات ومؤسسات وطنية بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين، تقديرا لمساهماتها في تعزيز مسيرة التطوير والتنمية في الأردن.

وجاء التكريم الملكي خلال حفل أقيم في قصر الحسينية، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وسمو الأميرة رجوة الحسين، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وأنعم جلالته على صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره في توفير منظومة دعم للشباب الأيتام في جميع محافظات المملكة بعد إنهاء إقامتهم في دور الرعاية بعد سن الـ 18 عاما، لتمكينهم من استكمال تعليمهم وبناء مستقبلهم، وهو من مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله، وتسلمت الوسام مدير عام الصندوق المهندسة نور الحمود.

وأنعم جلالته على جمعية البنوك في الأردن بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لدورها في الارتقاء بالعمل المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، ولإسهاماتها في دعم قطاعات حيوية في المملكة من خلال المسؤولية المجتمعية، وتسلم الوسام رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس باسم خليل السالم.

كما أنعم جلالة الملك على الدكتور مهند علي حجازي بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره في تعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة وترسيخ معايير النزاهة وصون المال العام، ولمساهمته في تبني وإعداد استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة ومكافحة الفساد.

وأنعم جلالته على مشروع "المدرسة البيئية الناطقة" في مدرسة الرجاء للصم التابعة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره في تمكين الطلبة الصم من التعلم والمشاركة الفاعلة في قضايا الاستدامة، وقد تم تكريمه على مستوى الدول العربية، وتسلمت الوسام مديرة المدرسة حنان المغربي.

كما أنعم جلالة الملك على الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام دائرة الإفتاء العام، بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره في نشر قيم ومبادئ الإسلام والوسطية والاعتدال من خلال تقديمه برامج تلفزيونية وإذاعية، وعبر عمله في دائرة الإفتاء العام ومجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية.

وأنعم جلالته على الكاتب هزاع ضامن البراري بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لإسهاماته الأدبية والمسرحية التي برزت على مدى عقود وأثرت المشهد الثقافي محليا وعربيا، وهو حاصل على جوائز محلية وعربية.

كما أنعم جلالة الملك على قدس الأب يوسف فرانسيس ياسا، كاهن رعية اللاتين في عنجرة، بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لعمله الإنساني والاجتماعي التطوعي في رعاية الأيتام وخدمة رعية مزار سيدة الجبل في محافظة عجلون.

وأنعم جلالته على الحملة الأردنية للإغاثة بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لدورها الفاعل في تقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية من الأردن للأشقاء في غزة، وتنفيذ مبادرات إنسانية بشراكة استراتيجية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وتسلم الوسام المؤسس والمنسق العام للحملة عبدالرحمن العواد.

كما أنعم جلالة الملك على المهندس عمار ياسر خماش بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لمسيرته في الهندسة المعمارية والفن والتصميم وإسهاماته في إبراز الهوية العمرانية الأردنية وصون التراث الوطني، وهو حاصل على عدة جوائز عالمية.

وأنعم جلالته على سهر عبدالعفو العالول بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لدورها من خلال مؤسسة راية في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، عبر توسيع سياسات الاقتصاد الرعائي الداعمة للنساء والأسر في مكان العمل.

كما أنعم جلالة الملك على الإعلامية جمانة وائل الكرادشة بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لمسيرتها الإعلامية الحافلة في تغطية القضايا الإنسانية من مناطق النزاع والأزمات لأكثر من عشرين عاما، وهي حاصلة على جوائز عالمية.

وأنعم جلالته على المهندس أمجد فوزي مسعد بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لدوره الريادي على المستوى العالمي في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ولإسهاماته في دعم شركات ناشئة وكفاءات شابة أردنية في تطوير البرمجيات.

كما أنعم جلالة الملك على كريم باسم سعيد، بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لإسهاماته الفنية وجهوده في إثراء الحركة الموسيقية في الأردن، ولتمثيله المملكة على أهم المسارح العالمية.

وأنعم جلالته على لاعب الكراتيه محمد فائق الجعفري بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لتميزه في رياضة الكراتيه، وحصوله على عدة ميداليات ذهبية في منافسات عالمية.