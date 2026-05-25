الصحة العالمية: تفشي إيبولا في الكونغو وأوغندا يفوق جهود الاستجابة

خبرني - حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن تفشي مرض إيبولا سريع الانتشار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا "يفوق جهود الاستجابة".

في كلمته أمام اجتماع عبر الإنترنت للاتحاد الإفريقي حول التفشي، قال تيدروس إن التأخر في اكتشاف حالات إيبولا يعني أن المستجيبين "يلحقون بالركب" الآن، محذرا من أن الوباء من المرجح أن يتفاقم قبل أن يتحسن.

وأعلن تيدروس أنه سيسافر إلى الكونغو - بؤرة التفشي - يوم الثلاثاء مع مسؤول كبير آخر في المنظمة مسؤول عن حالات الطوارئ الصحية، شيكوي إيهيكويزو.

في تطور مقلق، أبلغت أوغندا المجاورة، في وقت سابق من يوم الاثنين، عن تسجيل حالتين إضافيتين من إيبولا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى سبع حالات.

وقال تيدروس إن البلدان الأخرى التي تحد الكونغو تواجه خطرا كبيرا، داعيا إياها إلى اتخاذ إجراء فوري.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن تفشي السلالة النادرة من إيبولا "بونديبوجيو" يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا"، وهو أعلى مستوى تأهب يمكن أن تعلنه المنظمة.

أوضح تيدروس أن احتواء التفشي سريع الانتشار معقد بسبب عدة عوامل، أبرزها أن مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية في الكونغو تشهدان حالة من "انعدام الأمن الشديد"، مما يعيق وصول فرق الاستجابة.

بالإضافة عدم وجود لقاحات معتمدة حتى الآن لفيروس "بونديبوجيو"، مما يزيد من صعوبة السيطرة على الانتشار.

