الحكومة المكسيكية تعلن رسميا موقفها من استضافة إيران في مونديال 2026

خبرني - قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم إن حكومتها ‌وافقت على السماح لمنتخب إيران بالبقاء في المكسيك خلال نهائيات كأس العالم 2026، مضيفة أن الولايات المتحدة لم ترغب في استضافة الفريق.

وأضافت شينباوم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تواصل مع حكومتها بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها لا ⁠تريد أن يقيم المنتخب الإيراني في البلاد طوال فترة البطولة، على الرغم من أن إيران ستلعب جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات هناك.

واستطردت شينباوم خلال مؤتمرها الصحفي اليومي "ليس لدينا أي سبب لحرمانهم من إمكانية البقاء في المكسيك".

وكان مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قال السبت الماضي إن مقر ‌الفريق ⁠سيتم نقله من أريزونا الأمريكية إلى مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية خلال البطولة.

وأضاف تاج أن هذه الخطوة ستساعد على تجنب التعقيدات المتعلقة بالتأشيرات، وأن الفريق سيتمكن من السفر مباشرة إلى المكسيك على متن رحلات ⁠الخطوط الجوية الإيرانية.

وكانت مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين ⁠موضع شك منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في أواخر فبراير الماضي.

وسيخوض منتخب إيران أول مباراتين له في ⁠المجموعة السابعة في لوس أنجلوس ضد نيوزيلندا في 15 يونيو وبلجيكا في 21 يونيو، قبل أن يواجه مصر في سياتل في 26 يونيو.

