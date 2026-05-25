الملك مخاطبا الأردنيين: بيننا عهد يحفظ في الصدور الله أعلم به من كل قول

خبرني - ألقى الملك عبدالله الثاني كلمة بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين.

ووصف الملك الأردنيين بالشعب الأصيل العتيد الثابت على مبادئه.

وقال إن الاستقلال حاضر معنا نصونه أمانة وعهدا وميثاقا.

وأشار الملك في كلمته إلى الحضارات التي عاشت على أرض الأردن وقدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود.

وأضاف عن القيم الأردنية: "هذا الوطن عظيم الشأن سخي العطاء عروبي الهوى يعتلي لسانه بأبشر جوابا سابقا للطلب".

وأكد الملك أن ذكرى الاستقلال احتفال بما يمتلكه الاردنيون من قدر وقُدرة.

وقال إن وطننا الذي صمد عبر العقود واثق الخطى مقدام لا يتردد.

وحول ثبات الأردن على مواقفه أكد الملك أن وطننا يعرف وجهته ويعرف خياراته، وأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر.

وقال الملك مخاطبا العائلة الأردنية: "بيننا عهد يحفظ في الصدور الله أعلم به من كل قول".

ورعى الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الاثنين، الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الملكة رانيا العبدالله، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ولدى وصول الملك ترافقه الملكة رانيا العبدالله إلى موقع الحفل محاطا بالموكب الأحمر، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للملك، فيما استعرض الملك حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزفت الموسيقى السلام الملكي.