وول ستريت جورنال: تباطؤ مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران وسط خلافات حول الملف النووي وتخفيف العقوبات

خبرني - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء مشاركين في المفاوضات قولهم إن التقدم نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران تباطأ، اليوم الاثنين.

وقالت المصادر أن هذا التباطؤ في زخم المفاوضات يأتي في ظل تمسك الطرفين بمواقفهما بشأن الإشارات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومسألة الإفراج عن مليارات إيران المجمدة.

وشهدت نهاية الأسبوع تصريحات "متفائلة" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين في إدارته أكدوا خلالها أن الاتفاق بات قريبا، قبل أن يعود ترامب ويؤكد في ختامها أنه لن يتسرع في إبرام اتفاق "غير مناسب"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.