*
الاثنين: 25 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • وول ستريت جورنال: تباطؤ مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران وسط خلافات حول الملف النووي وتخفيف العقوبات

وول ستريت جورنال: تباطؤ مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران وسط خلافات حول الملف النووي وتخفيف العقوبات

  • 25 أيار 2026
  • 19:35
وول ستريت جورنال تباطؤ مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران وسط خلافات حول الملف النووي وتخفيف العقوبات

خبرني - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء مشاركين في المفاوضات قولهم إن التقدم نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران تباطأ، اليوم الاثنين.

وقالت المصادر أن هذا التباطؤ في زخم المفاوضات يأتي في ظل تمسك الطرفين بمواقفهما بشأن الإشارات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومسألة الإفراج عن مليارات إيران المجمدة.

وشهدت نهاية الأسبوع تصريحات "متفائلة" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين في إدارته أكدوا خلالها أن الاتفاق بات قريبا، قبل أن يعود ترامب ويؤكد في ختامها أنه لن يتسرع في إبرام اتفاق "غير مناسب"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مصر تطالب بمراعاة الأمن القومي العربي في أي اتفاق أمريكي-إيراني
مصر تطالب بمراعاة الأمن القومي العربي في أي اتفاق أمريكي-إيراني
  • 2026-05-25 19:33
العدل الأمريكية تصنف حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض بـ(محاولة اغتيال) لترامب
العدل الأمريكية تصنف حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض بـ(محاولة اغتيال) لترامب
  • 2026-05-25 19:32
اجتماع إفريقي طارئ برئاسة مصر لمواجهة تفشي الإيبولا
اجتماع إفريقي طارئ برئاسة مصر لمواجهة تفشي الإيبولا
  • 2026-05-25 19:21
روسيا تتوعد بضرب مراكز القيادة وصنع القرار في كييف
روسيا تتوعد بضرب مراكز القيادة وصنع القرار في كييف
  • 2026-05-25 18:31
مصادر عبرية: إطلاق نحو 20 مسيّرة من لبنان منذ الصباح
مصادر عبرية: إطلاق نحو 20 مسيّرة من لبنان منذ الصباح
  • 2026-05-25 18:10
ترمب: أطالب السعودية وقطر وباكستان بتوقيع اتفاقيات أبراهام فورا
ترمب: أطالب السعودية وقطر وباكستان بتوقيع اتفاقيات أبراهام فورا
  • 2026-05-25 18:06