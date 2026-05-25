مصر تطالب بمراعاة الأمن القومي العربي في أي اتفاق أمريكي-إيراني

خبرني - بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد مستجدات الأوضاع الإقليمية المتلاحقة ومسار المفاوضات الأمريكية-الإيرانية.

وأكد وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي أجراه اليوم الإثنين مع نظيره الإماراتي أهمية تغليب المسار الدبلوماسي باعتباره الخيار الوحيد لمعالجة القضايا العالقة وتجنيب الإقليم مخاطر اتساع رقعة الصراع.

وأعرب الوزير المصري عن التطلع إلى أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى اتفاق يضمن انهاء للحرب ويمهد الطريق لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة أن يأخذ أي اتفاق قادم في الاعتبار الشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما يضمن صون الأمن القومي العربي وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا الاتصال ضمن سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية النشطة التي تجريها مصر مع الدول العربية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في المفاوضات الأمريكية-الإيرانية التي تشهد حاليا محاولات للتوصل إلى تفاهمات حول الملف النووي والأمن الإقليمي.

وتؤكد مصر دائما على أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وتدعم كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار.