العدل الأمريكية تصنف حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض بـ(محاولة اغتيال) لترامب

  • 25 أيار 2026
  • 19:32
العدل الأمريكية تصنف حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض بـمحاولة اغتيال لترامب

خبرني - صنفت وزارة العدل الأمريكية إطلاق النار الذي وقع بالقرب من البيت الأبيض بأنه "محاولة جديدة لاغتيال" الرئيس دونالد ترامب وعائلته وموظفيه.

وقعت حادثة إطلاق النار حوالي الساعة 18:00 من يوم السبت (1:00 بتوقيت موسكو يوم الأحد). وأفادت الخدمة السرية الأمريكية بأن مسلحا اقترب من نقطة تفتيش أمنية عند تقاطع شارعي 17 وشارع بنسلفانيا شمال غرب، خارج مجمع البيت الأبيض مباشرة، وأخرج سلاحا من حقيبته وبدأ في إطلاق النار على الضباط المتمركزين هناك.

وأطلق عملاء الخدمة السرية النار على المهاجم، فأصابوه، ثم نُقل إلى مستشفى محلي حيث أُعلن عن وفاته لاحقا. كما أصيب مار عابر بشكل عشوائي خلال إطلاق النار، وأكدت الخدمة السرية عدم إصابة أي من عملائها.

كما أكدت الخدمة السرية أن الرئيس دونالد ترامب كان موجودا في البيت الأبيض لحظة وقوع الحادث، لكن الحادث لم يؤثر على سير عمله أو سلامته.

في أعقاب الحادث، استخدمت وزارة العدل الوثيقة القضائية لتجديد طلبها برفع أمر قضائي يمنع بناء مشروع "قاعة البالروم" التابع للرئيس ترامب، قائلة إن الحادث يظهر الحاجة الملحة لتعزيز الأمن في البيت الأبيض.

وتعتبر هذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة التهديدات التي استهدفت الرئيس ترامب. ففي 25 أبريل الماضي، أحبطت الخدمة السرية محاولة اغتيال خلال حفل عشاء نقابة مراسلي البيت الأبيض في فندق بواشنطن، كما نجا ترامب من محاولة اغتيال سابقة خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو 2024.

