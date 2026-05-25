عدد المرات المثالي لغسل الشعر أسبوعيا

خبرني - كشفت دراسة حديثة أن غسل الشعر المتكرر قد يكون أكثر فائدة لصحة فروة الرأس ومظهر الشعر، وسط استمرار الجدل حول عدد المرات المثالي لاستخدام الشامبو.

ولسنوات، انقسمت الآراء بين من يفضلون غسل الشعر يوميا للتخلص من الدهون والحفاظ على النظافة، وبين من يعتقدون أن الإفراط في استخدام الشامبو قد يُتلف الشعر ويزيد من جفافه أو دهنيته مع مرور الوقت.

لكن نتائج دراسة جديدة أشارت إلى أن الشعر يكون غالبا في أفضل حالاته عند غسله خمس أو ست مرات أسبوعيا، مع فوائد واضحة لفروة الرأس والشعر معا.

وفي دراسة أجرتها شركة "بروكتر آند غامبل" على أكثر من 1500 رجل وامرأة، قُسّم المشاركون إلى مجموعات بحسب عدد مرات غسل الشعر أسبوعيا، بدءا من مرة واحدة فقط وصولا إلى الغسل شبه اليومي.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين غسلوا شعرهم بصورة متكررة كانوا الأقل عرضة للحكة والقشرة وتهيج فروة الرأس، كما سجلوا أعلى معدلات الرضا عن مظهر شعرهم خلال الأسبوع.

ويرجع الباحثون ذلك إلى تقليل تراكم مادة "الزهم"، وهي المادة الدهنية الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس للحفاظ على الترطيب والحماية. إلا أن تراكمها لفترات طويلة قد يحولها إلى بيئة مناسبة لنمو البكتيريا والفطريات، ما يؤدي إلى ظهور القشرة أو التهاب الجلد الدهني وتهيج فروة الرأس.

وقالت الدكتورة شيلبي خيتاربال، طبيبة الأمراض الجلدية في عيادة كليفلاند، إن عدم تنظيف فروة الرأس بشكل كاف قد يسمح بتكاثر البكتيريا والفطريات بصورة مفرطة، مؤكدة أن النظافة المنتظمة تساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس.

كما أوضحت الدراسات أن بقاء الزيوت الطبيعية لفترة طويلة على فروة الرأس قد يؤدي إلى تغيرات كيميائية تنتج عنها مواد مهيجة للجلد، وهو ما يعزز أهمية التنظيف المنتظم بالشامبو.

وفي المقابل، لا يزال كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقتنعين بأن تقليل غسل الشعر يمنحه مظهرا أفضل، خاصة أصحاب الشعر الكثيف أو المجعد، إذ يقول بعضهم إنهم يستخدمون الشامبو مرة أو مرتين شهريا فقط، بينما يعتمد آخرون على غسل الشعر بالماء أو البلسم دون شامبو.

لكن دراسة أخرى وجدت أن جميع أنواع الشعر، بما في ذلك الشعر المجعد والإفريقي، أظهرت تحسنا في النظافة وتقليل الحكة والقشرة عند زيادة عدد مرات الغسل.

كما لم تجد الدراسات دليلا على أن غسل الشعر المتكرر يسبب ضررا مباشرا أو يقلل من الزيوت المفيدة داخل الشعر، بل أظهرت بعض النتائج أن الشعر المغسول بانتظام احتفظ برطوبة أفضل مقارنة بالشعر الذي يُغسل على فترات متباعدة.

ورغم ذلك، ينصح الخبراء بعدم المبالغة في التعامل القاسي مع الشعر أثناء الغسل، مع التركيز على تنظيف فروة الرأس أكثر من ألياف الشعر نفسها، واستخدام البلسم لحماية الشعر من الجفاف أو التلف.