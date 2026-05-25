*
الاثنين: 25 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • دنيا
  • بسبب نوع من الحلويات.. أكثر من 40 حالة تسمم غذائي في تونس

بسبب نوع من الحلويات.. أكثر من 40 حالة تسمم غذائي في تونس

  • 25 أيار 2026
  • 18:49
بسبب نوع من الحلويات أكثر من 40 حالة تسمم غذائي في تونس

خبرني - سجّلت محافظة قفصة جنوب غربي تونس أكثر من 40 حالة تسمم غذائي، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقا في الحادثة.

وأكد مدير المستشفى بقفصة رضا المحمدي تسجيل أكثر من 40 حالة تسمم غذائي، بعد تناول مرطبات(ميلفاي) من إحدى محلات الحلويات بمدينة قفصة.

وعن الحالة الصحية للمصابين، أكد أنها حاليًا مستقرة، حيث تم إيواء 7 مصابين بالمستشفى فيما غادر البقية بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية، كما يتم إجراء التحاليل اللازمة لعدد آخر من المصابين الوافدين على المستشفى.

كما أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادثة، فيما تولّت الهيئة الجهوية للسلامة الغذائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد عمر عبدلي، المنسق المحلي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة، أن المعاينات الميدانية كشفت عن وجود عديد الإخلالات المتعلقة بشروط حفظ الصحة، إلى جانب عدم الالتزام بالمعايير المعتمدة في اقتناء واستعمال مواد الصنع، وهو ما استوجب اتخاذ قرار الغلق الوقتي في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية والتحاليل اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من المصابين تم استقبالهم بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة، حيث تلقوا الإسعافات الضرورية، فيما وصفت حالتهم الصحية بالمستقرة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ثري صيني يخسر 1.7 مليار دولار في يوم واحد.. كيف؟
ثري صيني يخسر 1.7 مليار دولار في يوم واحد.. كيف؟
  • 2026-05-25 13:33
شاب هندي يطلق حزب الصراصير الساخر ويهزّ المشهد السياسي في الهند
شاب هندي يطلق حزب الصراصير الساخر ويهزّ المشهد السياسي في الهند
  • 2026-05-25 09:25
موجة حر مبكرة غير مسبوقة في فرنسا نتيجة قبة حرارية
موجة حر مبكرة غير مسبوقة في فرنسا نتيجة قبة حرارية
  • 2026-05-25 09:10
مصر.. الصدفة تمنع جريمة قتل مروعة وغادرة
مصر.. الصدفة تمنع جريمة قتل مروعة وغادرة
  • 2026-05-25 02:54
لماذا تختلف تجربة السفر من شخص لآخر؟
لماذا تختلف تجربة السفر من شخص لآخر؟
  • 2026-05-24 21:33
ماذا تفعل إذا تأخرت رحلتك في المطار؟
ماذا تفعل إذا تأخرت رحلتك في المطار؟
  • 2026-05-24 21:23