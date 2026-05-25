الاثنين: 25 أيار 2026
روسيا تتوعد بضرب مراكز القيادة وصنع القرار في كييف

خبرني - أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه سيتم ضرب مراكز القيادة وصنع القرار في كييف، وحثت موظفي البعثات الدبلوماسية هناك على ضرورة مغادرتها فورا.


وجاء في بيان الخارجية الروسية: "نهيب بموظفي البعثات الدبلوماسية في كييف مغادرتها فورا قبل ضربات وشيكة للبنية التحتية العسكرية ومواقع التصنيع العسكري".

وأضاف البيان: "الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على مدرسة لوغانسك دليل إضافي على الطبيعة النازية الإرهابية لنظام كييف. سيتم توجيه ضربات ضد مراكز القيادة وصنع القرار في أوكرانيا".


وأكدت الخارجية الروسية أن "القوات الروسية تشن ضربات على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في كييف ردا على الهجمات التي استهدفت مدنيين روسا".

وبلغت حصيلة ضحايا الاعتداء الأوكراني مؤخرا بالصواريخ والمسيرات على مدرسة مهنية في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك التي انضمت إلى روسيا 21 شخصا وعشرات المصابين، معظمهم أطفال أعمارهم بين 14 و18 عاما.
 

