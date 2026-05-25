إعلام عبري يهاجم القضاء الإسرائيلي بعد حكم مخفف بحق شاب من حيفا

خبرني - هاجمت وسائل إعلام إسرائيلية ومذيعون في القناة 14 العبرية، قضاة المحكمة المركزية في حيفا، إثر صدور حكم بالسجن لمدة 22 شهرًا فقط بحق شاب من أراضي عام 48، اتهم بالتخطيط لتنفيذ عملية إطلاق نار.

ووفقًا لادعاءات المحكمة الإسرائيلية، فإن الشاب قرر في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر التخطيط لتنفيذ عملية، وبدأ بمشاهدة مقاطع فيديو تعليمية حول استخدام الأسلحة، كما قام بشراء معدات تكتيكية عبر الإنترنت تشمل سترات واقية وأقنعة وجه وحوافظ مسدسات.

وأثار الحكم الصادر عن القضاة ميخائيل ليفشيتس، وغيل كرزبوم، وإيلانيت إيمبر، غضبًا واسعًا في الأوساط الإعلامية واليمينية الإسرائيلية، حيث وصف المذيع بوعز غولان القرار بـ "المضحك"، معتبرًا أن العقوبة التي تقل عن عامين تفتقر للردع.

وشهدت المنصات الإعلامية الإسرائيلية تحريضًا مباشرًا ودعوات لتغيير المنظومة القضائية وفرض عقوبات جماعية، حيث طالبت أوساط يمينية بتشريع قوانين تفرض حدًا أدنى طويلًا من العقوبات، إلى جانب تفعيل سياسة العقاب الجماعي وترحيل عائلات الشبان الذين يتهمون بمحاولة حيازة السلاح أو التخطيط للمقاومة.

