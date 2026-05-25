مصادر عبرية: إطلاق نحو 20 مسيّرة من لبنان منذ الصباح

خبرني - أفادت مصادر إعلامية عبرية بأن نحو 20 طائرة مسيّرة أُطلقت من قبل حزب الله منذ صباح اليوم، باتجاه المستوطنات الشمالية وقوات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، في تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية.

وبحسب المصادر، فإن الهجمات تركزت على مواقع عسكرية وتجمعات للجنود الإسرائيليين، وسط حالة استنفار واسعة في مناطق الجليل الأعلى والمستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة في المواجهات بين الطرفين، حيث تشير تقديرات إسرائيلية إلى تزايد اعتماد حزب الله على هذا النوع من الهجمات خلال الفترة الأخيرة.