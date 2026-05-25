ترمب: أطالب السعودية وقطر وباكستان بتوقيع اتفاقيات أبراهام فورا

خبرني - كشفت تقارير عبرية وأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع إنذارا نهائيا لدول عربية وإسلامية كشرط أساسي للتقدم في إبرام الاتفاق النووي المتبلور مع إيران.

ونشر ترامب، اليوم الاثنين، بيانا دراماتيكيا على حسابه في "تروث سوشيال"، وضع فيه إنذارا نهائيا للدول العربية كشرط للتقدم في الاتفاق النووي مع إيران.

وربط ترامب بشكل مباشر بين المفاوضات المتقدمة مع طهران وتوسيع اتفاقيات أبراهام، وطالب دول الخليج بالانضمام إلى الاتفاقيات فورا.

وأوضح الرئيس ترامب أنه أجرى خلال نهاية الأسبوع محادثات مع سلسلة من القادة في الشرق الأوسط، من بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، وأمير قطر، والرئيس التركي أردوغان، والرئيس المصري السيسي.

وبحسب قوله، فقد أوضح لهم أنه "بعد كل العمل الذي استثمرته الولايات المتحدة، يجب أن يكون هناك التزام على الأقل بانضمام كل هذه الدول بالتوازي إلى اتفاقيات أبراهام".

وشدد على أنه يجب على السعودية وقطر التوقيع فورا، وقال: "إذا لم تفعل ذلك- يمنع أن تكون جزءا من الصفقة".

وأشاد ترامب بنجاح اتفاقيات أبراهام للدول الأعضاء فيها، مشيرا إلى أنها جلبت "نجاحا ماليا واقتصاديا واجتماعيا هائلا".

وعرض رؤية لشرق أوسط موحد وقوي، وأضاف تصريحا مفاجئا بشكل خاص: "في محادثاتي مع العديد من القادة، قيل لي إنهم سيشعرون بشرف كبير، بمجرد توقيع وثيقتنا، بضم جمهورية إيران الإسلامية أيضا إلى اتفاقيات أبراهأم. واو- هذا سيكون شيئا مميزا!".

وفي ختام حديثه، أصدر الرئيس الأمريكي تعليمات رسمية لممثليه ببدء عملية ضم الدول إلى الاتفاقيات التاريخية.

واختتم برسالة واضحة مفادها أنه إذا وقعت إيران على الاتفاق، "فسيكون من الشرف لنا أن نضمها أيضا إلى هذا التحالف العالمي غير المسبوق"، والذي سيجعل الشرق الأوسط منطقة "موحدة وقوية وذات قوة اقتصادية- ربما أكثر من أي منطقة أخرى في العالم".

تفاصيل الاتفاق المتبلور

قدم ترامب، إلى جانب مسؤولين حكوميين كبار في واشنطن وطهران، الليلة الماضية سلسلة من التصريحات والبيانات الاستخباراتية الدراماتيكية التي تكشف ما وراء كواليس مذكرة التفاهم المتبلورة بين القوى الكبرى.

ويوضح كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على معظم أجزاء المخطط، لكنهم يؤكدون أنهم لن يترددوا في استئناف الهجمات العسكرية إذا تراجعت إيران عن التزاماتها.

بالتوازي، نشرت شبكة CBS كشفا استخباراتيا أمريكيا حول حالة العزلة التي يعيشها المرشد الأعلى خامنئي، مما يسلط الضوء على السبب الحقيقي للتأخيرات الدبلوماسية المطولة.

ويتحرك المحور المتوتر حاليا بين البيانات الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية، والتهديدات الشديدة من الحرس الثوري بالانسحاب من المعاهدات الدولية ونشر ألغام بحرية.

التفاصيل الأخيرة التي لا يزال يدور حولها النقاش في غرف المفاوضات المغلقة

أكد مسؤولون رسميون لشبكة فوكس نيوز أن الاتفاق الإطاري في مرحلة متقدمة جدا: "نحن على بعد 95 بالمئة من التوصل إلى اتفاق، على الرغم من أن المسؤولين لا يزالون يتجادلون حول الصيغ الدقيقة التي تفصل المخزون النووي لطهران وما يحدث في مضيق هرمز. لدينا اتفاق بشأن المخزون النووي ومضيق هرمز، لكننا نتفاوض على الصياغة الدقيقة على الأرض. لن نستسلم، لم نصل إلى هناك بعد. لن نوقع اتفاقا اليوم أو غدا. غريزة الرئيس ترامب هي منحهم خمسة أو ستة أو سبعة أيام أخرى لدفع الاتفاق نحو خط النهاية".

خلافا للاتفاق المتبلور: إيران بدأت في جني رسوم عبور في هرمز

تكشف بيانات استخباراتية أمريكية جديدة كشف عنها مسؤولون أمريكيون مطلعون على الأمر لشبكة CBS، السبب الرئيسي وراء الوتيرة البطيئة للاتصالات الدبلوماسية.

ووفقا للمعلومات الاستخباراتية، فإن المرشد الأعلى لإيران، مجتبى خامنئي، متحصن ومعزول تماما داخل موقع سري غير معروف. وصوله إلى العالم الخارجي ضئيل ومحدود للغاية، والطريقة الوحيدة للوصول إليه تدار من خلال متاهة معقدة ومتعرجة من الرسل الفعليين.

ويشير المسؤولون الأمريكيون إلى أن هؤلاء المسؤولين الرسميين في إيران الذين حصلوا على الصلاحية والموافقة للعمل مع إدارة ترامب، يواجهون صعوبات هائلة واستثنائية في محاولة التواصل داخل نظام حكومتهم الداخلي.

وتكشف البيانات أن النظام بني عمدا بحيث لا يعرف حتى كبار المسؤولين الحكوميين في أعلى المستويات في إيران أين "يختبئ" خامنئي، وليس لديهم أي طريقة للاتصال به بشكل مباشر.