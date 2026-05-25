إثر حادث سير.. وفاة الفنان السوداني مجذوب أونسة صاحب أغنية «صياد النجوم»

خبرني -

توفي الفنان السوداني مجذوب أونسة صباح اليوم، إثر حادث سير وقع على الطريق الرابط بين مدينتي عطبرة والخرطوم، لتنتهي رحلة أحد الأصوات المعروفة في الأغنية السودانية منذ سبعينيات القرن الماضي.

اشتهر مجذوب أونسة بأسلوبه الغنائي الذي جمع بين الطابع التراثي السوداني والصياغات الموسيقية الحديثة، وقدم، على مدار سنوات طويلة، مجموعة من الأعمال التي حققت انتشارًا واسعًا داخل السودان وخارجه.

ومن أبرز الأغنيات التي ارتبطت باسم الفنان الراحل أغنيته الوطنية «عزيز أنت يا وطني»، التي تعد من أشهر أعماله وأكثرها حضورًا لدى الجمهور، إلى جانب عدد كبير من الأغنيات التي رسخت مكانته في الساحة الفنية السودانية.

أبرز أعمال مجذوب أونسة

ينتمي مجذوب أونسة إلى جيل الرواد في الأغنية السودانية، واستطاع، عبر سنوات من العطاء الفني، أن يقدم أعمالًا متنوعة بأسلوبه الخاص، ليحافظ على حضوره بين أبرز مطربي السودان.

وقدم الفنان الراحل مجموعة من الأغنيات التي لاقت انتشارًا واسعًا، من بينها: «أقدار»، و«مصابيح الكلام»، و«صياد النجوم»، و«ما سلامك»، و«آخر خبر»، و«حلم الصبا»، و«عزيز أنت يا وطني»، و«شيلي من خاطري الفرح».