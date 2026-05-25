«واتساب» يرفع مستوى الخصوصية.. رسائل سرية لا تظهر إلا بضغطة

خبرني - يستعد تطبيق «واتساب» لنقلة جديدة في عالم الخصوصية، بعدما بدأ العمل على ميزة مبتكرة تسمح بإخفاء أجزاء من الرسائل الحساسة خلف طبقة ضبابية، بحيث لا يتمكن الطرف الآخر من قراءة المحتوى إلا بعد الضغط عليه بشكل مباشر.

وبحسب ما أورده موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، فإن الميزة الجديدة، التي لا تزال قيد التطوير، تستهدف منح المستخدمين مساحة أكبر للتحكم فيما يشاركونه داخل المحادثات، خاصة في الدردشات الجماعية التي قد تتسبب أحيانًا في كشف تفاصيل لا يرغب الجميع في رؤيتها فورًا.

وتهدف هذه الميزة إلى أن تمكين المستخدم قريبًا من تحديد جزء معين من النص وإرساله باعتباره "محتوى مخفيًا"، ليظهر للطرف الآخر بشكل مموه أو ضبابي داخل المحادثة.

وعند استلام الرسالة، لن يتمكن المتلقي من قراءة النص مباشرة، بل سيكون عليه الضغط على الجزء المموه حتى يظهر المحتوى الحقيقي.

تقليل الإحراج داخل الجروبات

الميزة المرتقبة لا تقتصر فقط على حماية الخصوصية، بل قد تساعد أيضًا في الحد من المواقف المحرجة داخل المجموعات، خصوصًا عند مشاركة تفاصيل أو معلومات قد لا يرغب بعض الأعضاء في الاطلاع عليها في نفس اللحظة.

كما تمنح هذه الخاصية المستخدمين حرية أكبر أثناء تبادل الرسائل الحساسة أو المفاجآت أو حتى التعليقات المرتبطة بالأفلام والأحداث التي قد تتضمن كشفًا لتفاصيل مهمة من المحتوى.

الميزة لن تقتصر على النصوص فقط

التقارير التقنية أشارت إلى أن الخاصية الجديدة ستدعم في البداية الرسائل النصية ووصف الوسائط، على أن يمتد استخدامها لاحقًا ليشمل الصور ومقاطع الفيديو أيضًا لتوسيع أدوات التحكم في المحتوى داخل التطبيق.

ولا تزال الميزة حاليًا في مرحلة الاختبار الداخلي، ومن المتوقع طرحها قريبًا لمستخدمي النسخ التجريبية من واتساب على هواتف iOS وأندرويد، قبل تعميمها بشكل رسمي على جميع المستخدمين خلال الفترة المقبلة.