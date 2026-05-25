نيكولاس كيج يكشف سر خلافه مع كريستوفر نولان

خبرني - كشف نيكولاس كيج عن جانب خفي من مسيرته الفنية، موضحًا أن رفضه المشاركة في بعض الأفلام تسبب في توتر علاقته المهنية مع مخرجي هوليوود، وعلى رأسهم كريستوفر نولان.

وأوضح كيج، خلال لقاء مع صحيفة The New York Times، أن بعض المخرجين لا يتقبلون اعتذار الممثل عن المشاركة في مشاريعهم، ما يؤدي أحيانًا إلى انقطاع التواصل بينهم بشكل كامل.

وأشار النجم الأميركي إلى أنه رفض عام 2002 المشاركة في فيلم Insomnia، الذي قام ببطولته آل باتشينو وروبن ويليامز، مؤكدًا أن علاقته المهنية مع نولان توقفت بعد ذلك القرار.

وأضاف كيج أن مواقف مشابهة حدثت مع مخرجين آخرين، من بينهم بول توماس أندرسون ووودي آلن، مشيرًا إلى أن بعضهم لا يعود للتواصل مجددًا بعد رفض أي مشروع سينمائي.

وفي المقابل، أشاد كيج بالمخرج ديفيد أو. راسل، موضحًا أنه كان استثناءً، بعدما عاد للتواصل معه رغم اعتذاره سابقًا عن أحد أعماله، ثم منحه فرصة المشاركة في فيلم Madden، الذي يجسد فيه كيج شخصية مدرب كرة القدم الأميركي الشهير جون مادن.

وأكد نيكولاس كيج أن تصرف ديفيد أو. راسل يعكس قدرًا كبيرًا من الاحترافية والتقدير الفني، معبرًا عن احترامه الكبير له ورغبته في مواصلة التعاون معه خلال الفترة المقبلة