نزال: الملكية الأردنية لعبت دورا في تدريب كوادر الطيران العربية

خبرني - قال الكابتن المتقاعد في شركة الملكية الأردنية وليد نزال، الاثنين، إن الأردن كان من أوائل الدول في المنطقة التي أسست شركة طيران، مؤكدا أن الملكية الأردنية لعبت دورا محوريا في تدريب الكوادر العربية والمساهمة في تأسيس شركات طيران كبرى من خلال الخبرات الأردنية.

وأوضح نزال خلال تصريحات لقناة "المملكة" أن التحاقه بالملكية الأردنية كان عام 1975 على متن طائرات البوينغ 707، واصفا تلك المرحلة بأنها شكلت بداية مميزة لمسيرته المهنية في قطاع الطيران، مشيرا إلى أنه تمت ترقيته إلى قائد طائرة عام 1981 قبل أن يشارك لاحقا في تدريب كوادر طيران في دول الخليج.

وأضاف أن شخصيات خليجية أكدت له أن للملكية الأردنية فضلا كبيرا على قطاع الطيران العربي من خلال التدريب وتأهيل الكوادر، لافتا إلى أن تطور الملكية الأردنية تزامن مع تطور الدولة الأردنية بدعم مباشر من القيادة الهاشمية والحكومات المتعاقبة.

وأشار إلى أن الملك الحسين عند تأسيس الشركة عام 1963 أكد أن الملكية الأردنية ليست مجرد ناقل للركاب والبضائع، بل " هي سفير متجول" للأردن في العالم، مبيناً أنه شارك في إدخال طائرات إيرباص 330 إلى الخدمة بحضور الملك عبد الله الثاني.

وأكد نزال أن الملكية الأردنية من أوائل شركات الطيران التي اعتمدت على الطيارين الأردنيين بشكل شبه كامل، موضحا أن الطيارين الأردنيين يعملون اليوم في دول الخليج وعدد من الدول العربية والعالمية، إضافة إلى عمل بعضهم مع شركة إيرباص في فرنسا.