«سرقة» تصدم سعود عبدالحميد قبل كأس العالم 2026

خبرني - تأخر بشكل مفاجئ انضمام سعود عبد الحميد، لاعب لانس الفرنسي، إلى معسكر المنتخب السعودي قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

بعثة المنتخب السعودي غادرت يوم الإثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة معسكر تحضيري قبل المشاركة في منافسات كأس العالم 2026، التي تقام بأمريكا وكندا والمكسيك.

لكن الظهير الأيمن سعود عبد الحميد تخلَّف عن بعثة المنتخب السعودي المتجهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، إثر تعرضه إلى حادثة سرقة في مدينة أمستردام الهولندية، فقد بسببها جواز السفر الخاص به.

وقال المنتخب السعودي في بيان رسمي: "تأخر سعود عبد الحميد عن الالتحاق بالمعسكر الإعدادي جاء لعدم تمكنه من الوصول إلى العاصمة الرياض اليوم وفق الحجز المؤكد له، بعد تعرض مركبته الخاصة لحادثة سرقة في أمستردام".

وأضاف البيان: "عبد الحميد كان موجودا في العاصمة الهولندية برفقة أسرته لعقد قرانه هناك، ونتج عن واقعة السرقة فقدان متعلقاته الشخصية، من بينها جواز السفر".

وأتم: "يتابع الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع وزارة الرياضة مجريات التحقيق في القضية، إلى جانب المتابعة مع سفارة المملكة لدى هولندا، لاستخراج الوثائق اللازمة للالتحاق بالبعثة".

يُذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثامنة للمونديال بجانب منتخبات إسبانيا وأوروغواي وكاب فيردي.

وتُوِّج عبد الحميد مؤخرا مع لانس بكأس فرنسا، كأول لاعب سعودي يحقق ذلك اللقب.

(بلومبرغ): سفن الإمارات تلجأ إلى "العبور المظلم" لمضيق هرمز
مع بدء تدفق الحجاج إلى منى.. يوم التروية يفتتح أعظم رحلة إيمانية
دليل الهدي النبوي من الصلاة إلى الأضحية 2026.. ماذا كان يفعل النبي يوم عيد الأضحى؟
ماذا يفعل الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة لعذر قهري أو صحي؟
حل مشكلة فقدان بطاقة نسك 2026.. كيفية استرجاع تصريح الحج عبر توكلنا
خطوة بخطوة.. دليل مناسك الحج بالترتيب من الإحرام إلى طواف الوداع
