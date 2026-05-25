الاثنين: 25 أيار 2026
مصر تدرس تصدير 7 الاف عجل للاردن

  • 16:26
خبرني - تدرس الجهات المختصة في مصر إمكانية تصدير نحو 7 آلاف رأس من العجول إلى الاردن ، في إطار تعزيز التعاون التجاري وتلبية احتياجات السوق الأردني من المواشي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة رصدها موقع خبرني ، فإن المباحثات بين الجانبين ما تزال جارية لاستكمال الإجراءات الفنية والبيطرية اللازمة، تمهيداً للموافقة على عمليات التصدير وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.

ويأتي هذا التوجه في ظل ارتفاع الطلب على المواشي واللحوم الحمراء في الأسواق الأردنية، فيما تسعى مصر إلى توسيع صادراتها الزراعية والحيوانية إلى الأسواق العربية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دعم حركة التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى تعزيز استقرار أسعار اللحوم وتوفير كميات إضافية في السوق المحلية.

