بعثة الحج الطبية: جاهزون لتقديم الرعاية الصحية للحجاج في عرفات ومنى

  • 25 أيار 2026
  • 16:00
خبرني - أكّد رئيس البعثة الطبية الأردنية ماجد عبد القادر، الاثنين، جاهزية البعثة لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للحجاج في مَشعرَي عرفات ومِنى.

وقال عبد القادر لقناة ـ"المملكة" إن الفرق الطبية على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف الحالات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة، مشيرا إلى أن البعثة ستكون موجودة في موقعين بالمشاعر المقدسة لتغطية أماكن وجود الحجاج كافة، وتقديم خدمات صحية متكاملة لهم.

وأشار إلى أن البعثة تعاملت مع أكثر من 3 آلاف مراجع منذ بدء عملها في مكة المكرمة، إلى جانب متابعتها للحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة.

وأضاف أن البعثة زارت، الأحد، حالتين مرضيتين؛ الأولى كانت تعاني من آلام في الصدر، حيث جرى تحويلها إلى المستشفى، وأجريت لها قسطرة قلبية، مؤكدا أن وضعها الصحي مطمئن، ومن المتوقع خروجها من المستشفى اليوم.

وبين أن الحالة الثانية كانت تعاني من انسداد في الأمعاء، وقد أُجريت لها عملية جراحية، فيما وصف وضعها الصحي بالمطمئن.

وسيبدأ تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات بعد غروب شمس الاثنين، الثامن من ذي الحجة، وذلك بعد تناول الحجاج وجبة العشاء في الفنادق، ضمن خطة تهدف إلى تجنب تعرض الحجاج لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، والحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام صباح الاثنين، بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية؛ تقربا إلى الله تعالى، وطمعا في قبوله ومغفرته، مقتدين في ذلك بسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم.

أردني يشكو لوزير الصحة: شهر كامل انتظار لإجراء فحوصات بمركز صحي حي نزال
