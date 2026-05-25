*
الاثنين: 25 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • البنك العربي الإسلامي الدولي يحتفل بعيد الاستقلال الثمانين

البنك العربي الإسلامي الدولي يحتفل بعيد الاستقلال الثمانين

  • 25 أيار 2026
  • 15:49
البنك العربي الإسلامي الدولي يحتفل بعيد الاستقلال الثمانين

خبرني - نظم البنك العربي الإسلامي الدولي حفلاً كبيراً بمناسبة العيد الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور سعادة المدير العام، ومدراء وموظفي البنك.
وشهد الحفل فعاليات متنوعة وأغاني وطنية تُعبر عن الفخر والاعتزاز بالمسيرة الوطنية والإنجازات التاريخية للمملكة الأردنية الهاشمية، مع تأكيد أسرة البنك على مواصلة العطاء وخدمة المجتمع. وقد تزينت ردهات مبنى الإدارة العامة بالأعلام والرموز الوطنية وسط أجواء احتفالية مميزة.
من جانبه، أكد سعادة المدير العام للبنك، السيد إياد العسلي، أن هذا العيد يمثل محطة تاريخية مضيئة تدفعنا لمواصلة العطاء والمساهمة في دعم اقتصادنا الوطني وتنمية مجتمعنا. وأضاف بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي، أن أسرة البنك تجدد العهد على ترسيخ قيم الانتماء والعمل المخلص تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، ليبقى الأردن دائماً منارة للرفعة والازدهار.

البنك العربي الإسلامي الدولي يحتفل بعيد الاستقلال الثمانين
البنك العربي الإسلامي الدولي يحتفل بعيد الاستقلال الثمانين

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

شركة البوتاس العربية تهنىء الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين
شركة البوتاس العربية تهنىء الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين
  • 2026-05-25 14:51
مول النافورة يهنئ الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين
مول النافورة يهنئ الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين
  • 2026-05-25 13:13
مصفاة البترول الأردنية: الاستقلال مسيرة إنجازات متواصلة وتعزيز للأمن والطاقة الوطنية
مصفاة البترول الأردنية: الاستقلال مسيرة إنجازات متواصلة وتعزيز للأمن والطاقة ...
  • 2026-05-25 12:50
شركة الأسواق الحرة الأردنية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد استقلال المملكة الثمانين
شركة الأسواق الحرة الأردنية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد استقلال المملكة ...
  • 2026-05-25 12:49
مذكرة تفاهم بين مهرجان جرش وجمعية اصدقاء الأردن وأنا الأردن
مذكرة تفاهم بين مهرجان جرش وجمعية اصدقاء الأردن وأنا الأردن
  • 2026-05-25 11:40
موفد الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم التهاني بعيد استقلال المملكة
موفد الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم التهاني بعيد استقلال المملكة
  • 2026-05-24 19:59