البنك العربي الإسلامي الدولي يحتفل بعيد الاستقلال الثمانين

خبرني - نظم البنك العربي الإسلامي الدولي حفلاً كبيراً بمناسبة العيد الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور سعادة المدير العام، ومدراء وموظفي البنك.

وشهد الحفل فعاليات متنوعة وأغاني وطنية تُعبر عن الفخر والاعتزاز بالمسيرة الوطنية والإنجازات التاريخية للمملكة الأردنية الهاشمية، مع تأكيد أسرة البنك على مواصلة العطاء وخدمة المجتمع. وقد تزينت ردهات مبنى الإدارة العامة بالأعلام والرموز الوطنية وسط أجواء احتفالية مميزة.

من جانبه، أكد سعادة المدير العام للبنك، السيد إياد العسلي، أن هذا العيد يمثل محطة تاريخية مضيئة تدفعنا لمواصلة العطاء والمساهمة في دعم اقتصادنا الوطني وتنمية مجتمعنا. وأضاف بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي، أن أسرة البنك تجدد العهد على ترسيخ قيم الانتماء والعمل المخلص تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، ليبقى الأردن دائماً منارة للرفعة والازدهار.