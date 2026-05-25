*
الاثنين: 25 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

براءة فادي خفاجة من سب مها أحمد

  • 25 أيار 2026
  • 15:32
براءة فادي خفاجة من سب مها أحمد

خبرني - قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ببراءة الفنان فادي خفاجة من الاتهامات الموجهة إليه في القضية المقامة من الفنانة مها أحمد، والتي تضمنت اتهامات بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت فادي خفاجة إلى المحاكمة عقب البلاغ الذي تقدمت به مها أحمد، مؤكدة تعرضها للإساءة من خلال منشورات إلكترونية نُشرت عبر حسابات على منصات التواصل.

براءة فادي خفاجة من سب مها أحمد - صورة 1

واستند قرار الإحالة حينها إلى التحقيقات التي شملت الاستماع إلى أقوال الفنانة، إلى جانب فحص ما تم تقديمه من منشورات ومواد مرتبطة بالواقعة.

وأصدرت المحكمة حكمها، اليوم الإثنين، ببراءة الفنان من التهم المنسوبة إليه، لتنتهي بذلك القضية التي شغلت اهتمام المتابعين خلال الفترة الماضية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

محمد رمضان يتلقى هدية ثمينة في عيد ميلاده
محمد رمضان يتلقى هدية ثمينة في عيد ميلاده
  • 2026-05-25 14:21
مها متبولي تتهم فيلم (أسد) بتزييف التاريخ والمساس بالهوية المصرية
مها متبولي تتهم فيلم (أسد) بتزييف التاريخ والمساس بالهوية المصرية
  • 2026-05-24 18:44
دينا فؤاد بإطلالة بيضاء أنيقة تخطف الأنظار في أحدث ظهور
دينا فؤاد بإطلالة بيضاء أنيقة تخطف الأنظار في أحدث ظهور
  • 2026-05-24 18:34
بكره يتشهر ويطلقها.. زوج مي عز الدين يفاجئ متابعة هاجمته
بكره يتشهر ويطلقها.. زوج مي عز الدين يفاجئ متابعة هاجمته
  • 2026-05-24 02:28
منتصر حبيب يشعل السوشال ميديا بتمهيد لعمله الجديد قبل عيد الأضحى
منتصر حبيب يشعل السوشال ميديا بتمهيد لعمله الجديد قبل عيد الأضحى
  • 2026-05-23 17:10
أحمد سعد يفاجئ ابنه بسيارة في حفل تخرجه.. ويعلق
أحمد سعد يفاجئ ابنه بسيارة في حفل تخرجه.. ويعلق "فخور بيك"
  • 2026-05-23 10:40