براءة فادي خفاجة من سب مها أحمد

خبرني - قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ببراءة الفنان فادي خفاجة من الاتهامات الموجهة إليه في القضية المقامة من الفنانة مها أحمد، والتي تضمنت اتهامات بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت فادي خفاجة إلى المحاكمة عقب البلاغ الذي تقدمت به مها أحمد، مؤكدة تعرضها للإساءة من خلال منشورات إلكترونية نُشرت عبر حسابات على منصات التواصل.

واستند قرار الإحالة حينها إلى التحقيقات التي شملت الاستماع إلى أقوال الفنانة، إلى جانب فحص ما تم تقديمه من منشورات ومواد مرتبطة بالواقعة.

وأصدرت المحكمة حكمها، اليوم الإثنين، ببراءة الفنان من التهم المنسوبة إليه، لتنتهي بذلك القضية التي شغلت اهتمام المتابعين خلال الفترة الماضية.