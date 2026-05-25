أردني يشكو لوزير الصحة: شهر كامل انتظار لإجراء فحوصات بمركز صحي حي نزال

  • 25 أيار 2026
خبرني - اشتكى مواطن أردني من طول فترة الانتظار لإجراء الفحوصات المخبرية في مركز صحي حي نزال، مطالباً وزارة الصحة الأردنية بالتدخل العاجل لتحسين الواقع الصحي في المنطقة التي تخدم آلاف المواطنين.

وقال المواطن، في ملاحظة وجهها إلى وزير الصحة عبر موقع خبرني ، إنه راجع مركز صحي حي نزال بتاريخ 24 أيار 2026 لدى طبيب الأسرة، حيث طُلب منه إجراء مجموعة من الفحوصات المخبرية اللازمة لتشخيص حالته الصحية، إلا أنه فوجئ عند مراجعته المختبر بأن أقرب موعد متاح لإجراء الفحوصات هو بتاريخ 24 حزيران 2026، أي بعد شهر كامل.

وأضاف أن إدارة المختبر بررت هذا التأخير بضعف الإمكانيات وصغر حجم المختبر، إلى جانب محدودية الأجهزة المتوفرة وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من المراجعين يومياً.

وأكد المواطن لخبرني أن مركزاً صحياً يخدم ما يقارب 100 ألف نسمة لا يجوز أن يعاني من هذا النقص الكبير في الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن التأخير في إجراء الفحوصات الطبية قد يعني تأخيراً في تشخيص الأمراض أو بدء العلاج، ما قد ينعكس سلباً على صحة المرضى.

وطالب بضرورة إيجاد حلول جذرية وعاجلة، تتمثل بتوسعة المركز أو إنشاء مستشفى متكامل في المنطقة، قادر على تلبية احتياجات السكان وتقديم خدمات صحية تليق بالمواطن الأردني وتحفظ كرامته.

