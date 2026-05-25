في عيد الاستقلال الثمانين

خبرني - بقلم احمد سلامة ابو هلالة

يقف الأردن كقصيدة من نور

تتوشحها الراية الهاشمية

ويعبر في شرايينها تاريخ من الكبرياء والصبر والعزم

ثمانون عاما

والوطن ينهض من تعب الرمال إلى مجد المنارات

يصنع من القلة وفرة

ومن التحديات سلما نحو العلا

حتى صار الأردن اسما يليق بالشموخ

وقلبا عربيا لا ينحني إلا لله

في هذا العيد

نمضي بمحبة نحو القيادة الهاشمية

التي حملت الوطن على كتفي الحكمة

وسارت به بين العواصف آمنا مطمئنا

فكان الهاشميون ظل البلاد حين يشتد القيظ

ونبراسها حين يطول الليل

سلام على شعب أردني

كلما ضاقت به الأيام

فتح نافذة للصبر

وكلما حاول التعب أن يكسره

أعاد بناء الحلم بيديه

شعب يعرف كيف يحول التراب سنابل

وكيف يجعل من الكرامة خبزه اليومي

والمجد للقوات المسلحة الأردنية

لعيون الساهرين على حدود الوطن

لخطوات الجنود التي تسبق الفجر

ولأرواحهم المعلقة على أبواب السماء

كي يبقى الأردن شامخا

عصيا على الانكسار

مرفوع الهامة كالسنديان

في راية الوطن

ينام تعب الجنود

ويصحو المجد