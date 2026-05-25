الهيئة الخيرية الهاشمية والحملة الأردنية تعيدان الحياة لمدرسة جنوبي غزة

خبرني - أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع الحملة الأردنية، عن الانتهاء من أعمال ترميم وتأهيل مدرسة “جورة اللوت” الحكومية جنوب قطاع غزة، تزامنًا مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال الثمانين.

وقالت الهيئة إن المدرسة أعيد افتتاحها بعد أعمال التأهيل، بحضور ممثلين عن القطاع التعليمي داخل غزة وعدد من الجهات والمؤسسات المحلية.

وشملت أعمال التأهيل صيانة وترميم حرم المدرسة، وإنشاء غرف صفية ومرافق صحية، إلى جانب تجهيز المدرسة بمقاعد دراسية واحتياجات أساسية تسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر أمانًا وكرامة للطلبة.

وتضم المدرسة ما يقارب 2200 طالبٍ وطالبة كانوا يواصلون تعليمهم وسط تحديات قاسية وضعف في البنية التحتية والمرافق الأساسية.

وبينت الهيئة أن المشروع يأتي في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المستمرة التي تنفذها الهيئة داخل قطاع غزة، بهدف دعم القطاع التعليمي وإعادة تهيئة البيئة الدراسية للأطفال في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن هذا المشروع يحمل بعدًا إنسانيًا ورسالة وطنية في آنٍ واحد، تعكسان النهج الأردني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء، وتمثلان ترجمة لقيم التضامن والعطاء اللتين يحملهما الأردن قيادةً وشعبًا.

وأضافت الهيئة أن إعادة تأهيل المدرسة لا تمثل مجرد مشروع بنية تحتية، بل خطوة لإعادة الأمل للأطفال، وحماية حقهم في التعليم، وخلق مساحة أكثر استقرارًا تمكنهم من مواصلة حياتهم التعليمية رغم الظروف المحيطة.

ويواصل الأردن، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية، تنفيذ سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة، تشمل قطاعات الإيواء، والأمن الغذائي، والمياه، والصحة، والتعليم، تأكيدًا على التزامه التاريخي والثابت تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

