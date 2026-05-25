شركة الكهرباء الأردنية تهنئ الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين

خبرني - تتقدم شركة الكهرباء الأردنية، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة عيد الإستقلال الثمانين.

و في هذا اليوم الأغر، نستحضر بكل فخر مسيرة وطنٍ شيده الأجداد بعزيمتهم، وبناه الآباء بوفائهم، ونمضي اليوم خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، نجدد العهد بأن نظل سواعد بناءٍ ونماء، نضيء دروب العزة والرفعة، ونرسخ أركان هذا الحمى العربي الأبيّ.

إننا في شركة الكهرباء الأردنية، ونحن نحتفل بهذه الذكرى الوطنية الخالدة، نؤكد اعتزازنا بأن نكون جزءاً أصيلاً من قصة نجاح الأردن، مسخرين طاقاتنا لخدمة ترابنا الغالي، مواصلين المسيرة بكل عزمٍ لنبقى سنداً للوطن، وأمناء على أمانة الإنجاز الذي تزهو به مملكتنا الغالية.

وفي هذه المناسبة، نقف إجلالاً وإكباراً لبطولات الجيش العربي المصطفوي، وأجهزتنا الأمنية الباسلة، وشهداءنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم أسمى معاني التضحية والفداء؛ فكانوا -وما زالوا- سياج الوطن المنيع ورمز كرامته.

حفظ الله الأردن عزيزاً شامخاً، وحفظ جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.