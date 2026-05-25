محمد رمضان يتلقى هدية ثمينة في عيد ميلاده

خبرني - أثار الفنان المصري محمد رمضان حالة من الجدل عبر منصات التواصل بعد نشره فيديو يستعرض فيه هاتفا فاخرا أهدي له بمناسبة عيد ميلاده.

وظهر رمضان في الفيديو الذي شاركه مع متابعيه عبر حساباته الرسمية، وهو يتباهى بالهاتف المصنوع بالكامل من الذهب الخالص عيار 24 قيراطاً. وما زاد من خصوصية الهاتف هو تصميمه الفريد الذي نُقش على غلافه الخارجي رسم مستوحى من شخصيته في فيلمه السينمائي "أسد"، بالإضافة إلى حفر اسم العمل وعبارة توثق المواصفات الاستثنائية لهذا الإصدار الخاص.

وأوضح النجم المصري أن هذا الهاتف الذهبي يأتي ضمن مجموعة من الهدايا الفاخرة والخاصة التي تلقاها مؤخراً واحتفى بها مع جمهوره، موثقاً تلك اللحظات بالصور والفيديوهات.