الخشمان: الاستقلال عهدٌ يتجدد وراية الأردن لا تنحني

خبرني - وجّه النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، رسالة وطنية بمناسبة عيد الاستقلال، أكد فيها أن هذه المناسبة ليست مجرد يوم في الذاكرة الوطنية، بل محطة كبرى تُستحضر فيها مسيرة وطنٍ بُني بالصبر والتضحيات والثبات، وحافظ على مكانته رغم كل التحديات التي عصفت بالمنطقة.

وقال الخشمان إن الاستقلال هو حكاية الأردن الذي منح أبناءه الاسم والكرامة والأمان، وهو ثمرة قيادة هاشمية حكيمة، وجيش عربي باسل، وأجهزة أمنية ساهرة، وشعب أصيل آمن بوطنه ووقف خلف قيادته في كل الظروف.

وشدد على أن حب الوطن لا يُقاس بالشعارات، بل بالعمل والإنجاز وخدمة الناس وصون مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الاستقلال الحقيقي يبقى مسؤولية يومية يحملها كل أردني في موقعه، من خلال الإخلاص في العمل، ووحدة الصف، وتقديم مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.

وأضاف الخشمان أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، يواصل السير بثبات نحو مستقبل أقوى، مستندًا إلى إرث وطني راسخ وإرادة شعب لا يعرف إلا الوفاء والانتماء.

ورفع الخشمان أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد، وإلى الجيش العربي والأجهزة الأمنية والشعب الأردني كافة، داعيًا الله أن يحفظ الأردن وطن العز وبيت الكرامة ورايةً لا تنحني ولا تنخفض.