حماية المستهلك تدعو للالتزام بالأماكن المخصصة لذبح الأضاحي

خبرني - دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المواطنين الراغبين بشراء وذبح الأضاحي، إلى الالتزام بالأماكن التي حددتها الجهات الرقابية المعنية الخاصة بالذبح والتقيد بالشروط الصحية من أجل المحافظة على نظافة الأماكن، لضمان عدم انتشار الأوبئة والأمراض.

وطالبت الجمعية في بيان اليوم الاثنين، الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي في مختلف محافظات المملكة، وذلك للحد من عمليات الغش التي قد تحدث للمواطنين نتيجة عدم معرفتهم وتمييزهم ما بين الأضاحي البلدية والمستوردة، مشيرة إلى خطورة الذبح العشوائي من خلال اللجوء إلى القصابين المتجولين الأمر الذي يؤدي إلى مخاطر ستؤثر على المستهلكين، وعلى الصحة والبيئة.

وقالت إن حق المستهلك في اختيار أضحيته من خلال توضيح نوع ومنشأ الأضاحي، سيساعده في التمييز ما بين الأضحية البلدية والأضحية ذات المنشأ الخارجي وبالتالي اتخاذ القرار الذي يتناسب مع قدراته الشرائية.

ودعت المواطنين الراغبين في الحصول على أضحية، التريث قبل عملية شراء الأضاحي ومراعاة الشروط الشرعية، حتى تكون أضحيته صحيحة، موضحاً أن ترك بعض الشروط قد يسبب أضراراً صحية جسيمة للمستهلكين بسبب وجود أمراض بها.

ودعا للاستفسار عن هذه الشروط من خلال الجهات الدينية ذات العلاقة أو من أصحاب العلم الشرعي لاختيار الأضحية حتى تكون سليمة صحياً ومقبولة شرعا.

