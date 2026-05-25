خبرني - أشارت "بلومبرغ" إلى "لجوء سفن وناقلات "أدنوك" الإماراتية إلى "العبور المظلم" لمضيق هرمز متجاوزة البحرية الإيرانية والأمريكية بوقف بث إشاراتها خلال العبور.

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تعمل بهدوء على نقل شحنات النفط والغاز باستخدام أسطولها الخاص مجتازة كلا من البحرية الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية.

وأكدت الوكالة أن شركة "أدنوك" تعمل بهدوء على نقل شحنات النفط والغاز من منطقة الخليج لتصل إلى زبائنها الذين يعانون من نقص الطاقة.

واستنادا إلى ممارسات تشمل "العبور المظلم"، وهو إبحار السفن عبر مضيق هرمز وأجهزة الإرسال الخاصة بها مغلقة، فقد أثبتت "أدنوك" أنها من أنجح المنتجين في مجال إخراج الإمدادات من الشرق الأوسط، وفقا لبيانات التتبع والمتداولين والمصادر المطلعة على الأمر .حسب تقرير بلومبرغ".

وتُظهر بيانات الأقمار الاصطناعية أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة تتوقف عند جزيرة داس، منشأة التصدير الواقعة داخل الخليج، حيث تتجه ناقلات فارغة نحو المدخل الشرقي للمضيق بالقرب من رسو الفجيرة وتتوقف عن بث إشاراتها قبل عبور الممر المائي لتحميل شحناتها.