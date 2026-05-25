(الرقصة الأخيرة).. هل تحرم الإصابة ميسي من المونديال الأخير؟

خبرني - تعرض النجم ليونيل ميسي لإصابة عضلية خلال فوز فريقه إنتر ميامي المثير على فيلادلفيا يونيون بنتيجة 6-4 في الدوري الأمريكي، قبل أسابيع من كأس العالم 2026.

وغادر قائد المنتخب الأرجنتيني أرضية الملعب في الدقيقة 73 بعدما شعر بانزعاج في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، متجها مباشرة إلى غرف الملابس دون استكمال اللقاء، في مشهد أثار قلقا واسعا حول جاهزيته للبطولة المرتقبة.

وجاء هذا التطور في وقت حساس للغاية، إذ يُنظر إلى مونديال 2026 باعتباره البطولة العالمية الأخيرة المحتملة في مسيرة ميسي الدولية، ما زاد من حجم الترقب بشأن حالته الصحية وقدرته على قيادة منتخب بلاده.

ورغم القلق، حاول الجهاز الفني لإنتر ميامي تهدئة الأجواء، مؤكدا أن استبدال اللاعب كان إجراء احترازيا بسبب الإرهاق وكثافة المباريات، وأن الإصابة لا تبدو خطيرة حتى الآن في انتظار نتائج الفحوصات الطبية.

في المقابل، ربط محللون ومتابعون بين هذه الانتكاسة والضغط البدني الكبير الذي يتعرض له ميسي في الدوري الأمريكي، إضافة إلى تقدمه في العمر وتاريخه مع الإصابات العضلية، خصوصا في العضلة الخلفية.

وتنتظر الأرجنتين نتائج الفحوصات لتحديد مدى خطورة الإصابة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتقنين مشاركات النجم المخضرم، لضمان جاهزيته للاستحقاق العالمي الأهم.