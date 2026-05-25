فزعة شاب أردني كادت أن تودي بحياته – تفاصيل

خبرني - أيدت محكمة التمييز حكما صادرا عن المحكمة الجنايات يقضي بسجن رجل لمدة 8 سنوات بعد ادانته بتهمة الشروع بقتل شخص خلال مشاجرة وقعت في محافظة جرش خلال آب 2023، وذلك بعد رد الطعن المقدم من المتهم وتثبيت القرار القضائي بشكل نهائي.

وبحسب تفاصيل القضية، فقد ادانت المحكمة الجنايات المتهم بجناية الشروع بالقتل على خلفية اعتدائه على رجل خلال مشاجرة اندلعت بتاريخ 25 آب 2023، حيث قررت المحكمة في البداية الحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما.

الا ان المحكمة قررت تخفيض العقوبة الى 8 سنوات بعدما اسقط المشتكي حقه الشخصي عن المتهم، الامر الذي اخذته المحكمة بعين الاعتبار عند اصدار الحكم النهائي.

طعنه واعتدى عليه خلال مشاجرة في الشارع

ووفقا لتفاصيل القضية، فان الضحية كان متوجها الى احد المتاجر القريبة عندما شاهد مجموعة من الأشخاص يتشاجرون في الشارع، ليحاول التدخل وفض المشاجرة.

لكن المتهم قام خلال ذلك بطعن الضحية والاعتداء عليه باستخدام أداة حادة، ما تسبب له بإصابات خطيرة استدعت نقله بشكل عاجل الى المستشفى لتلقي العلاج.



وتمكنت الطواقم الطبية من انقاذ حياة المصاب بعد اسعافه، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة والقبض على المتهم وتحويله الى القضاء.

المحكمة: الإجراءات سليمة والعقوبة مناسبة

وطعن المتهم بالحكم الصادر بحقه أمام محكمة التمييز من خلال محاميه، مدعيا وجود أخطاء قانونية في إجراءات التحقيق والمحاكمة، مطالبا بنقض القرار وإعادة النظر بالقضية.

في المقابل، طالب المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى بتأييد الحكم الصادر بحق المتهم، معتبرا ان الادلة والبينات المقدمة كافية لادانته بجريمة الشروع بالقتل.

وقررت محكمة التمييز رد الطعن المقدم، مؤكدة ان المحكمة الجنايات اتبعت الاجراءات القانونية بشكل دقيق، وان العقوبة الصادرة بحق المتهم جاءت متناسبة مع طبيعة الجريمة والافعال المرتكبة.