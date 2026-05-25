عشائر الفالوجة تدين الاعتداء على عائلة كانت في نزهة بلواء بني كنانة

خبرني - أصدر مجلس عشائر أبناء الفالوجة في المملكة الأردنية الهاشمية بياناً استنكر فيه الاعتداء الذي تعرّضت له إحدى العائلات الفالوجية خلال رحلة تنزه في لواء بني كنانة شمال المملكة، الجمعة الماضية.

وأكد المجلس رفضه الشديد لما وصفه بـ"التصرفات المؤسفة" التي صدرت عن مجموعة من الخارجين على القانون، والتي تمثلت بالاعتداء بالضرب وتوجيه ألفاظ مسيئة بحق العائلة القادمة من منطقة عين الباشا، معتبراً أن مثل هذه الأفعال تمس قيم الاحترام والسلم المجتمعي التي يتميز بها المجتمع الأردني.

وقال رئيس المجلس المحامي الشيخ محمد أولاد عيسى الفالوجي، إن المجلس يثق بالأجهزة الأمنية وقدرتها على ملاحقة جميع المتورطين وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعياً في الوقت ذاته إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء أي ردود فعل قد تؤثر على أمن المجتمع واستقراره.

وأشار الفالوجي، خلال زيارته للمصابين في مستشفى الأميرة بسمة بمحافظة إربد للاطمئنان على أوضاعهم الصحية، إلى أهمية التكاتف والاحتكام إلى القانون، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد المجلس على أن هذه التصرفات الفردية لا تمثل أخلاق أبناء الوطن، مؤكداً ضرورة ترسيخ قيم التسامح والاحترام والحفاظ على أمن الأردن واستقراره.

