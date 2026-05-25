سفير أمريكا في إسرائيل للبنانيين: اشكروا تل أبيب على الطماطم والبطيخ

خبرني - أثارت تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي موجة واسعة من السخرية والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما دعا اللبنانيين إلى "شكر الإسرائيليين" في كل مرة يستخدمون فيها الهواتف المحمولة أو يتناولون الطماطم الكرزية والبطيخ الخالي من البذور، معتبرا أن هذه المنتجات تمثل ثمارا للابتكار الإسرائيلي.

وجاءت تصريحات هاكابي خلال مشاركته في حفل "جائزة أطلس 2026" داخل بورصة تل أبيب التي عقدت منذ 10 أيام قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة، حيث تحدث عما وصفه بالتأثير العالمي للتكنولوجيا الإسرائيلية.

وفجر هاكابي جدلا واسعا بعد أن نتقل للحديث عن لبنان، قائلا إن اللبنانيين "ما كان ليكون لديهم هاتف محمول لولا إسرائيل".

وأضاف أنهم يجب أن "يعبروا الحدود ويصافحوا الإسرائيليين ويقولوا شكرا" كلما استخدموا تقنيات حديثة أو تناولوا منتجات زراعية مثل الطماطم الكرزية والبطيخ الخالي من البذور.



التصريحات، التي جاءت في وقت لا تزال فيه آثار الحرب الإسرائيلية على لبنان حاضرة بقوة، فتحت بابا واسعا من التفاعلات الساخرة والانتقادات الحادة، خاصة مع الربط الذي أجراه هاكابي بين التكنولوجيا الحديثة والحرب والصراع السياسي في المنطقة.

في الوقت الذي تنفذ فيه إسرائيل غارات جوية تستهدف أماكن مدنية وجسورا مع تركيز على قرى الجنوب اللبناني.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 12 قتيلا و74 مصابا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد، مما يرفع حصيلة العدوان منذ 2 مارس/آذار الماضي إلى 3123 قتيلا و9506 جرحى.