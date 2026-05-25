اردني يروي نجاح طبيبين في عملية ترميم كبرى

خبرني - روى المواطن الأردني رعد الزبن تفاصيل تجربة إنسانية وطبية وصفها بـ"الاستثنائية"، بعد نجاح فريق طبي أردني في إجراء عملية جراحية نوعية ومعقدة استمرت 18 ساعة داخل مركز الحسين للسرطان، اعتبرها الأولى من نوعها في الأردن بمجال جراحة الترميم.

وقال الزبن إن العملية أُجريت مطلع العام الحالي لإحدى صديقاته، بعد أسابيع طويلة من التخطيط والدراسة الدقيقة، بقيادة الدكتور عمر الصرايرة والدكتور رعد الصناع، وبمشاركة فريق جراحي وتمريضي متخصص.

وأضاف أن العائلة والأصدقاء عاشوا ساعات من القلق والترقب خلال العملية، في وقت واصل فيه الفريق الطبي متابعة الحالة بشكل حثيث حتى خلال الأيام الحرجة الأولى بعد الجراحة.

وأشار الزبن إلى أن ما قدمه الفريق الطبي يجسد صورة مشرّفة للكفاءات الأردنية وقدرتها على تحقيق إنجازات طبية متقدمة، مؤكداً أن هذا النجاح يمثل مصدر فخر للأردن وللقطاع الطبي الوطني.

وأشاد الزبن بما وصفه بـ"الإبداع والإخلاص" الذي أظهره الأطباء والطواقم الطبية، معتبراً أن الإنجاز يعكس مستوى التقدم الذي وصلت إليه الخبرات الأردنية في المجالات الطبية الدقيقة.