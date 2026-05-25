الاثنين: 25 أيار 2026
  • 25 أيار 2026
  • 08:47
روبيو يؤكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أي اتفاق مع إيران

خبرني - أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران "لا يزال ممكنا" الاثنين، مشددا في الوقت نفسه على أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها" بموجب أي اتفاق محتمل مع طهران.

وقال روبيو إن هناك "شيئا قويا جدا" مطروحا على الطاولة للدخول في مفاوضات محددة المدة بشأن الملف النووي الإيراني، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: "إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو سيتعين علينا التعامل مع الأمر بطريقة أخرى"، مؤكدا أن واشنطن ستمنح الدبلوماسية "كل فرصة للنجاح قبل استكشاف البدائل".

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن المقترحات المطروحة تتضمن أيضا ما وصفه بـ"القدرة على فتح المضيق"، في إشارة إلى مضيق هرمز.

