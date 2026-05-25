*
الاثنين: 25 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • الذهب يصعد مع تراجع الدولار والمستثمرون يقيمون آفاق اتفاق السلام

الذهب يصعد مع تراجع الدولار والمستثمرون يقيمون آفاق اتفاق السلام

  • 25 أيار 2026
  • 08:23
الذهب يصعد مع تراجع الدولار والمستثمرون يقيمون آفاق اتفاق السلام

خبرني - ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون احتمالات تحقيق تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4570.88 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 1.1% إلى 4572.90 دولارا للأوقية.

انخفض الدولار، مما جعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام أي اتفاق مع إيران، إذ قللت إدارته من الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة في الحرب المستمرة منذ 3 أشهر، بعد أن تصاعدت الآمال في اليوم السابق.

كان قال ترامب قد ذكر الأحد أن واشنطن وإيران أنجزتا "قدرا كبيرا من التفاوض" على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز.

وسجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها في أسبوعين الاثنين وسط تفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق سلام على الرغم من استمرار الخلاف بينهما بشأن قضايا رئيسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 3.9% إلى 78.42 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 1.9% إلى 1959.85 دولارا للأوقية. وزاد البلاديوم 1.9% إلى 1373.25 دولارا للأوقية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

"البوتاس العربية" تبحث مع مصنعي ومنتجي منتجات البحر الميت
  • 2026-05-24 19:46
الحكومة توافق على إنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية في العقبة
الحكومة توافق على إنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية في العقبة
  • 2026-05-24 19:15
الملكية الأردنية الأولى في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان
الملكية الأردنية الأولى في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان
  • 2026-05-24 18:32
الحكومة المصرية تنفي إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه
الحكومة المصرية تنفي إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه
  • 2026-05-24 16:37
91.7 دينار سعر الذهب عيار 21 في الأردن
91.7 دينار سعر الذهب عيار 21 في الأردن
  • 2026-05-24 12:08
الاستثمار : إصدار 313 بطاقة مستثمر و92 مشروعا بقيمة 106 ملايين دينار في الربع الأول
الاستثمار : إصدار 313 بطاقة مستثمر و92 مشروعا بقيمة 106 ملايين دينار في الربع...
  • 2026-05-24 10:24