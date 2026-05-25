أميركا تهنئ الملك بعيد استقلال الأردن

خبرني - هنأ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال الأردن.

وأكد روبيو أن العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن تستند إلى الالتزام المشترك بتحقيق شرق أوسط يسوده الأمن والسلام والازدهار. مثمنا الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن في تعزيز أولويات البلدين المشتركة في المنطقة.

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة تتمنى للشعب الأردني دوام الازدهار في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، متطلعا إلى مواصلة الشراكة الراسخة الممتدة على مدى عقود.