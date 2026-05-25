الأردن.. طقس معتدل في أغلب المناطق نهارا ومائل للبرودة ليلا

خبرني - يكون الطقس الاثنين، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تسود المملكة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك أجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق خلال ساعات النهار، فيما تكون حارة نسبيا إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مما يوفر أجواء مناسبة للتنزه والرحلات والأنشطة الخارجية.

وبحسب التحليلات الجوية لمحاكاة النماذج العددية للغلاف الجوي، تتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان والسهول بين 23 و29 درجة مئوية، وفي المرتفعات الجبلية العالية بين 20 و24 درجة، بينما تسجل في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة ما بين 33 و38 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد إلى أن الأجواء خلال ساعات الليل تميل للبرودة النسبية في أغلب مناطق المملكة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، مع درجات حرارة صغرى تتراوح بين 8 و15 درجة مئوية، في حين تبقى الأجواء لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وأضافت أنه ستكون الرياح شمالية غربية تنشط على فترات، وقد تؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق البادية والطرق الخارجية.